Nomination du directeur régional La Réunion-Océan Indien de la Banque des Territoires

Le communiqué :



Cette nomination prend effet le 22 août 2022. Nicolas Blanc succède à Nathalie Infante. Nicolas Blanc, 48 ans, est titulaire d’une thèse de doctorat en économie (2002) de l’université Pierre Mendès France de Grenoble.



En 2003, il rejoint le Comité 21, Comité français pour l’environnement et le développement durable en tant que responsable des programmes.



Nicolas Blanc rejoint la Caisse des Dépôts en 2008 au sein du département études, planification stratégique et développement durable en tant que responsable de projets.



En 2012, il devient directeur innovation et développement durable jusqu’en 2015.



Entre 2015 et 2017, il est directeur adjoint de la stratégie du groupe Caisse des Dépôts. Il est administrateur de plusieurs organisations (CDC Biodiversité, I4CE Institut pour l’Economie du Climat, Futuribles, ORSE ; et Comité 21) et membre de Conseils d’orientation stratégique (Novethic, Mission Economie de la Biodiversité, Chaire Economie du Climat).



En 2018, il intègre l’Agence Française de Développement (AFD) où il est nommé directeur de la Stratégie, de la Prospective et des Relations institutionnelles. Il est également membre du Comité de Direction du Groupe.



Depuis 2021, Nicolas Blanc est directeur de mission à la direction du réseau de la Banque des Territoires.



Il rejoint la direction régionale La Réunion-Océan Indien à compter du 22 août 2022.