Communiqué Nomination de Philippe Vigier à l’Outre-mer : "Macron n’a toujours rien compris à l’Outre-mer !"

André Rougé , député français au Parlement européen et Délégué national à l'Outre-mer du RN, réagit à la nomination de Vigier aux outre-mer. Par NP - Publié le Lundi 24 Juillet 2023 à 12:05

Communiqué du député André Rougé :



La remaniement ministériel, sensé impulser un renouveau et un élargissement pour davantage de consensus, se révèle être un rétrécissement.

Les 100 jours d’apaisement ne sont rien d’autre que 100 jours de désordre et de mépris !

L’outre-mer, depuis des décennies, souffre d’un manque de considération politique et d’incompréhension de leurs problématiques pourtant nombreuses : coût de la vie chère, immigration, insécurité, chômage.

La nomination de Philippe VIGIER, ministre fantoche toujours dépendant de celui de la police, apparaît davantage comme un lot de consolation à apporter au MODEM que d’un signe de considération à l’égard de nos compatriotes ultramarins.

Par respect pour les ultramarins et la France d’outre-mer, et par soucis de l’intérêt général, André Rougé souhaite bonne chance au nouveau titulaire du portefeuille de la rue Oudinot.