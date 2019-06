A la Une ... Nombreuses averses sur l'Est et le Nord ce matin

2019 JUIN 25 05h45 REUNION



Bonjour toutes et tous!



6h01: le radar montre bien que les régions Est et Nord sont touchées par de nombreuses averses localement modérées. METEO FRANCE



REMARQUES GENERALES:

1: une dégradation pluvieuse touche les régions Est et Nord depuis hier soir comme prévu.

Sur 24heures certaines stations de Météo France commencent à rapporter des cumuls significatifs pour un mois de Juin:

PDPalmistes: 94.8mm, Le Baril: 81.3mm, BV Bras-Panon: 79.1mm, Salazie: 61.4mm, Bellecombe: 57.6mm,





2: le temps perturbé persiste ce matin avec l'arrivée de nouvelles bandes pluvieuses. Les régions Nord et Est, littoral et hauteurs associées, sont les plus exposées. Les averses sont localement modérées.

Des débordements souvent de faible intensité sont temporairement observés vers le Port et la Possession ainsi que dans les hauts de l'Ouest comme au Maïdo entre autres.

Le temps reste sec sur le littoral Ouest et Sud-Ouest.

On note des rafales de Nord-Est sur les Plaines, le volcan et le littoral Nord-Ouest.



3: avant le début de l'après midi les averses se raréfient. Le temps reste humide dans la région du volcan ou de la Plaine des Palmistes.

Belles périodes ensoleillées sur les plages de l'Ouest.



4: la haute mer est houleuse.

Température du lagon: autour de 25°.



En soirée et au cours de la nuit prochaine les régions Est et Nord-Est restent exposées à de nouvelles périodes pluvieuses.



5: Mercredi : encore un peu d'humidité sur la moitié Est le matin mais les conditions s'améliorent par la suite.

Temps plus clément sur la moitié Ouest où on peut observer quelques averses l'après midi dans les hauts notamment vers Colimaçons par exemple.



6: TEMPERATURES MAXIMALES ATTENDUES POUR LA JOURNEE DANS LES STATIONS DE METEO FRANCE:



SAINT DENIS: Maximum de 25/26° Celsius



LE PORT : Maximum de 27° Celsius



SAINT GILLES: Maximum de 28/29° Celsius



SAINT LOUIS: Maximum de 26° Celsius



SAINT PIERRE: Maximum de 26° Celsius



SAINT PHILIPPE : Maximum de 24° Celsius



SAINTE ROSE : Maximum de 24/25° Celsius



SAINT BENOIT: Maximum de 25/26° Celsius



SAINT ANDRE: Maximum de 25/26° Celsius



VOLCAN: Maximum de 12° Celsius



MAIDO: Maximum de 13° Celsius



BOURG MURAT: Maximum de 15° Celsius



PLAINE DES PALMISTES: Maximum de 17/18° Celsius



CILAOS: Maximum de 21/22° Celsius



SALAZIE: Maximum de 21° Celsius



Sur ce je vous souhaite une excellente journée. Prudence sur les routes!



