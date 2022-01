A la Une . Noëlle, l'éléphante de mer, est toujours à La Réunion

Globice informe les Réunionnais que l'éléphante de mer qui s'est échouée à deux reprises sur les côtes de La Réunion se trouve toujours autour de notre île. Les experts appellent à ne pas l'approcher en cas d'observation et d'alerter le réseau échouage. Par NP - Publié le Mardi 4 Janvier 2022 à 21:38

Globice Réunion fait un point sur la présence d'une éléphante de mer depuis le 25 décembre dans les eaux de La Réunion. Noëlle n'a toujours pas quitté nos côtes et se repose. Elle est suivie par les bénévoles de l'association.



En cas d'observation, les scientifiques demandent aux Réunionnais de rester à distance de l'éléphante de mer (plusieurs dizaines de mètres) et d'alerter le réseau échouage (0692651471). Il faut aussi éviter les rassemblements et garder les chiens en laisse.