Ce matin un ccas appelle pour demander des dons de cadeaux de Noël pour les plus démunis.



Mais quel sens a la fête de Noël aujourd’hui ?



Au plus loin que je me souvienne, Noël c’était une orange dans un film de Bourvil et la petite marchande d’allumettes, morte de froid et de faim, des étoiles plein les yeux quand même, mais morte dans l’indifférence générale, comme nos SDF aujourd’hui.

Mais j’ai aussi le souvenir de yeux brillants quand en cours d’année, on arrivait à faire plaisir à chacun par un petit geste, un fruit, un plat…..



Et pour le cadeau, il fallait être sage pour que le grand père débonnaire à la barbe blanche se souvienne de vous le 24. Sauf qu’il ne s’est jamais souvenu et c’est tant mieux. On a appris à jouer aux kanet, marelle, voiture de karting que même Hamilton nous envierait.

Aujourd’hui on regarde dans un catalogue, il y a le cadeau des parents, des grands parents, des taties, des écoles, des entreprises etc….



Loin de moi l’idée de critiquer qui que ce soit, chacun fait ce qu’il veut, comme pour les marques etc mais j’ai énormément de mal à participer à ces repas, parce que mes revenus ne me l’ont jamais permis, malgré 42 ans de travail, mais aussi la petite marchande d’allumettes qui ne me quitte jamais dans ces cas-là.



Je préfère de loin, cet instant magique partagé avec toute une population sur le front de mer de St Pierre avec des choses simples, la bande de joyeux lurons de Danse en ligne du Tampon. Ça c’est de la fête !



Je souhaite quand même à tous une fin d’année plus sereine, plus juste et beaucoup de paix intérieure.