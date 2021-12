Communiqué Noël, témoignage de nos racines réunionnaise, française et européenne

Voici le communiqué de Nathalie Bassire, députée de La Réunion : Par NP - Publié le Lundi 27 Décembre 2021 à 14:18

Noël est à l’origine LA fête religieuse majeure chrétienne qui commémore le jour de naissance de Jésus. Ce jour marque symboliquement le début de notre ère, la référence à partir de laquelle nous comptons nos années. Ce jour férié témoigne naturellement des racines chrétiennes de la France et de l’Europe qui est une civilisation et une culture, avant même d’être un marché commun économique ou une construction politique. Car si notre République est incontestablement laïque, notre société est assurément multiculturelle.

C’est aujourd’hui une grande fête familiale, célébrée par un grand nombre de personnes à travers le monde. Cet évènement cultuel à la base, est ainsi devenu culturel au fil du temps.



À La Réunion, où le « Vivre Ensemble » est profondément ancré, la fête de Noël témoigne de nos racines européennes et françaises célébrée dans la paix et l’harmonie aux côtés d’autres manifestations cultuelles et culturelles telles que le nouvel an tamoul, le Dipavali, le nouvel an chinois, la fête de Guan Di, l’Eid Ul Fitr et l’Eid Ul Adha, …

Aussi, je ne partage pas l’analyse de la Commissaire Européenne à l’Egalité, Madame Helena Dalli, sous l’autorité de laquelle un guide de recommandations pour « une communication inclusive » a été publié fin octobre 2021, enjoignant notamment aux institutions européennes de ne plus faire mention de la « période de Noël » dans les documents officiels...



J’exprime ici mon indignation face à ce que l’on appelle une « folie déconstructrice » de nos racines ! Je partage la position de mon collègue le Député européen LR François-Xavier Bellamy, que j’avais eu plaisir à accueillir fin 2020 au Tampon, lorsqu’il dit que « Nier ce qui nous relie, c’est détruire toute possibilité d’appartenir à une culture commune ».

Je reste persuadée que notre diversité fait notre richesse, et nous devons tous ensemble rester vigilants pour protéger et promouvoir notre « vivre ensemble réunionnais » qui est à mon sens une manifestation remarquable de « l’Amour de son Prochain ».



Aimer son prochain comme soi-même, n’est-ce pas là au fond le plus bel héritage légué à l’Humanité et la racine la plus profonde que l’Europe et la France, pays des Droits de l’Homme, aient transmis à La Réunion ? Nous avons su, ici, l’interpréter de la plus belle des manières, non seulement en droit, mais aussi et surtout en fait, de manière concrète. Je souhaite à l’ensemble des Réunionnais.es de joyeuses et saintes fêtes de Noël !