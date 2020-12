A la Une . Noël sous la pluie: La future tempête pourrait passer plus près que prévu

Un nouveau bulletin de prévisions météorologiques a été publié. Il sera quasiment impossible d'échapper à la pluie le jeudi 24 décembre. Des précipitations sont aussi prévues le 25, d'abord dans le Nord et l'Est puis dans l'Ouest l'après-midi. La cause: Le 4e système dépressionnaire de la saison pourrait passer plus près de La Réunion qu'initialement prévu. Par Baradi SIVA - Publié le Mercredi 23 Décembre 2020 à 10:13 | Lu 3345 fois

Il ne fera pas beau à Noël. Les conditions météorologiques vont petit à petit se dégrader dans les prochaines heures sur l'ensemble de La Réunion, selon les prévisions de Météo France.



La couverture nuageuse s'installe durablement dès ce mercredi après-midi. Même les plages de l'Ouest et la Route du Littoral seront concernées. Des pluies sont attendues plutôt sur les hauteurs. Les rafales de vent deviennent de plus en plus fortes et atteignent les 60 km/h entre Saint-Denis et Saint-Benoît et les 70 km/h de Saint-Joseph à la Pointe au Sel.



Un réveillon venteux, mais surtout humide dans l'Est



La journée du jeudi 24 décembre sera d'abord marquée par un renforcement des alizés avec des rafales de 70 km/h au Nord comme au Sud.



Puis la pluie vient jouer les trouble-fêtes, d'abord dans la matinée dans l'Est puis en fin de journée sur toute l'île.



Les températures seront toujours élevées, entre 27 et 30°C sur le littoral.



Les conditions météorologiques vont continuer à se dégrader dans la journée. À noter que le Nord-Est sera touché en début de journée mais les pluies vont se décaler sur l'Ouest dans l'après-midi.



La future tempête pourrait passer plus près que prévu



La zone perturbée suivie depuis ce week-end par les experts du Centre météorologique régional spécialisé prend encore du temps pour se former.



Mais un baptême en tempête (future-Danilo) est prévu d'ici à demain. Les premières estimations voyaient le météore passer à environ 600 kilomètres de La Réunion. D'après les dernières prévisions, il pourrait passer au Nord de nos côtes à une distance de 400 kilomètres minimum.



À noter aussi que la tempête pourrait continuer à s'intensifier à ce moment-là et atteindre le stade de forte tempête tropicale pendant qu'elle circule au plus près de La Réunion.



Future-Danilo devrait alors gagner en vitesse et toucher Madagascar dès ce week-end.



