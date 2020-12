Noël sous la pluie ? Découvrez une première tendance météo

Météo France a, hier, publié une première tendance du temps qu'il fera pour les fêtes de Noël. La couleur dominante à compter de jeudi devrait être le gris et l’ambiance humide.



Si "en marge lointaine du faible système tropical 04, l'alizé va souffler dans les prochains jours", il va ramener une masse d’air plutôt sèche jusqu’à jeudi, indiquent les prévisionnistes.



Ensuite "avec une bascule du flux au nord-est", le département devrait être plus arrosé pour Noël. "Les régions de l'est de l'île seront les plus exposées aux averses venant de la mer", précise Météo France.