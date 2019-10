Noël pointe le bout de son nez...

Depuis quelques jours, les rayons des magasins commencent à se remplir de guirlandes et de boules de Noël. Tandis que les premiers cryptomerias, nos sapins pëi, font leur apparition chez les fleuristes sur le bord de nos routes. Et les jouets ne devraient pas tarder à remplir les rayons des grandes surfaces.



Plus de doute, Noël arrive.



Deux derniers signes qui ne trompent pas : les premiers letchis commencent à rougir et l'air se réchauffe...