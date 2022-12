La grande Une Noël et Nouvel An : La préfecture rappelle les interdictions en vigueur à La Réunion

Les services de la préfecture font un point exhaustif sur les réglementations à La Réunion à l'approche des réveillons de Noël et du Nouvel An. Les feux d'artifice, l'alcool, le lâcher de lanternes sont concernés par des interdictions et limitations. Voici des extraits du communiqué : Par NP - Publié le Jeudi 22 Décembre 2022 à 16:31

Interdiction de lâchers de ballons et de lanternes



Depuis le mois de novembre 2020, il est interdit de procéder à des lâchers de ballons et de lanternes que ce soit à usage récréatif, commémoratif ou de loisirs, sur l'ensemble de notre île.



En effet, malgré des usages par le passé dans le cadre de fêtes publiques ou privées, l'utilisation de ces objets volants présente plusieurs risques, ils peuvent notamment:

- gêner la visibilité des pilotes d'avion, être aspirés par les réacteurs ou retomber sur les pistes ;

- provoquer des feux de végétation ou des incendies sur des bâtiments ;

- polluer l'environnement avec des déchets dangereux pour un certain nombre d'espèces animales, notamment marines.



Ceci concerne les ballons de baudruche et les lanternes mais également tous les autres déchets (y compris artifices) qui, trop souvent, sont laissés sur les plages et dans la nature au lendemain des réveillons de Noël ou de la Saint-Sylvestre.

Réglementation sur la vente de boissons alcooliques



Les débits de boissons dont l'exploitant est titulaire d'une licence à consommer sur place des 3e et 4e catégorie et les restaurants bénéficieront comme chaque année d'un régime dérogatoire aux horaires réglementaires de fermeture. À ce titre, ils pourront rester ouvert jusqu'à 2h à l'occasion des nuits du 24 au 25 décembre et du 31 décembre au 1er janvier.



En revanche, il est rappelé que la vente à emporter des boissons alcooliques demeure interdite entre 21h et 6h. Cette interdiction s'applique aux établissements fixes et mobiles et aux commerces de vente à distance pour la livraison à domicile.



Concernant les stations-services, il est rappelé qu'il est interdit de vendre des boissons alcooliques à emporter entre 18h et 8h et il est interdit d'y vendre des boissons alcooliques réfrigérées à toute heure.

Interdiction de vente de feux d'artifices sur la voie publique



La vente des artifices de divertissement est réglementée et doit avoir lieu dans un établissement recevant du public agréé. La vente sur la voie publique est interdite.



Les propriétaires d'animaux sont invités à les rentrer, afin d'éviter qu'ils soient effrayés et fuient du fait du bruit des détonations.

L'alcool au volant



L'alcool est responsable de 16,6 % des accidents corporels constatés à La Réunion et de 23 décès représentant plus de la moitié des décès sur les routes en 2022. À l'approche des fêtes de fin d'année, les usagers doivent faire preuve de vigilance et de prudence en adoptant un comportement responsable sur la route.



Le contexte sanitaire



La Covid-19 est toujours présente. Il convient de demeurer vigilant en respectant les gestes barrières (notamment le port du masque lorsque nécessaire), en se faisant tester en cas de symptômes, en s'isolant en cas de positivité à la Covid-19 et en se faisant vacciner.



La campagne de rappel est ouverte à toute personne de 12 ans et plus. Dans le contexte actuel de circulation active du virus de la Covid-19, il est nécessaire de procéder au rappel vaccinal pour permettre une meilleure protection, notamment des personnes les plus fragiles.