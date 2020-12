Noël c'est la naissance de Jésus !

C' est aussi l'enchevêtrement des cycles des saisons, des solstices d'hiver et d'été, selon les hémisphères...



Bref, toutes les raisons de fêter religieusement et socialement ce moment fort de l' année...en pensant aux plus faibles, aux plus démunis d'entre nous...cet aspect humanitaire doit être présent, donner c' est aussi se faire plaisir si le coeur est à la fête.



Incontournable fête du cœur et de la consommation quelle que soit votre degré de fortune.. au prorata de vos moyens et de vos possibilités naturelles.



Je ne m' arrêterai pas de contredire tous les "mal-au-cul" qui se goinfrent en temps normal et de façon routinière et qui jugent d' un mauvais œil une aide spécifique de l' État, en cette fin d'année.



La note à payer n' émoussera pas le degré de fortune des autres.



Tout cela tourne autour de l' humain. Le jour où Dieu s' est fait Homme.



Dans notre coeur au moins, ne gâchons pas ce moment...



C'est la rencontre des Hommes. Chaque geste de notre part doit revêtir une intention particulière.



Bref! encore..



Vous l' aurez compris, Noël c'est la fête de l' humanité en éveil, pour des motifs bien-pensants .



Les traditions ne naissent pas du hasard... Quand elles sont porteuses de valeurs.