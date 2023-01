A la Une .. Noël au Palm à Petite Ile pour les marmailles de 1000 Sourires

Pour les fêtes de Noël, une trentaine d'enfants parrainés par l'association 1000 Sourires ont pu profiter d'une journée au Palm. Au programme : cupcakes, atelier danse, repas 5 étoiles et magie. Par N.P - Publié le Samedi 7 Janvier 2023 à 11:53

Ils ont passé une journée de rêve au Palm Hôtel & Spa***** pour les fêtes de Noël. Une trentaine d’enfants parrainés par l’Association 1000 Sourires ont été accueillis en Very Important Marmailles (VIM) par les équipes de l’hôtel. Sur place, ils ont reçu la visite du Père Noël, qui était accompagné de ses “lutins” d’un jour : le mentaliste Vadrame Clair, l’artiste chorégraphe Julinho et Fabrice Abriel, entraîneur du FC Fleury 91 – D1 Arkema et parrain de l’Association 1000 Sourires.



La journée a débuté par le traditionnel petit-déjeuner en compagnie de Patrice Peta, directeur du Palm Hôtel et Spa*****, et fidèle partenaire de l’association. Les marmailles en ont profité pour lui poser toutes leurs questions sur les métiers de l’hôtellerie de luxe. “ Les enfants étaient particulièrement curieux de savoir comment fonctionne notre établissement et il y en a même un qui veut racheter l’hôtel, rigole le directeur. Pour nos équipes, recevoir les marmailles de l’Association 1000 Sourires est toujours un bonheur !”



Cupcakes et atelier de danse



Puis les petits visiteurs sont répartis en deux groupes, pour deux activités “surprise”. Un premier groupe enfile des toques de chef sur la tête pour apprendre à réaliser de jolis cupcakes, avec les chef-pâtissiers du Palm. De l’autre côté, pour s’ouvrir l’appétit, un autre groupe s’active avec le danseur et chorégraphe Julinho. Après avoir appris une chorégraphie, les enfants se sont affrontés dans un battle de danse endiablé.



Juste avant le repas de midi, les petits chanceux ont eu droit à un “apéritif” original. Patrice Peta propose une balade dans les jardins du Palm et c’est là que les marmailles voient arriver un invité un peu spécial, à bord d’un hélicoptère de la compagnie Hélilagon. A son bord se trouve le Père Noël, qui est venu avec sa hotte remplie de cadeaux.



Repas 5 étoiles et magie



Les petits chanceux ont ensuite eu droit à un repas de Noël 5 étoiles, qu’ils ont partagé avec les invités de la journée, Fabrice Abriel, Julinho et Vadrame Clair. Au menu, des mets de fête, comme le palmiste ou la bûche de Noël.



Puis, les marmailles ont participé à un show très privé du magicien et mentaliste Vadrame Clair. Cet enfant de Saint-Paul vient régulièrement de métropole pour rencontrer les marmailles de l’association et leur partager ses secrets. “J’aime leur apprendre à décoder les signaux qui permettent de deviner ce qui se passe dans le cerveau des spectateurs”, confie-t-il.



La journée s’est terminée par une distribution de cadeaux avec le Père Noël, puis les marmailles ont pris un goûter juste avant de regagner le bus de l’association, direction Saint-Paul.



Ibrahim Ingar, président de l’Association 1000 Sourires remercie tous les partenaires qui ont permis d’organiser 15 opérations à la Réunion et en métropole en 2022 pour 635 enfants.



1000 Sourires c'est à ce jour :

286 opérations réalisées et 11 956 marmailles parrainés.



