Noël à Saint-Paul !

En panne d’inspiration pour les fêtes ? Venez faire le plein de cadeaux à Saint-Paul où les commerçants vous attendent avec des animations surprises jusqu’aux 24 décembre. Des ouvertures exceptionnelles des commerces en soirée, des animations pour petits et grands, photomaton et autres rendez-vous incontournables vous attendent à Saint-Paul dont la présence du Père Noël et de la Mère Noël ! C’est parti pour des instants féériques !