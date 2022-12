La grande Une Noël : Un baptême de l'air à bord d'un CASA offert aux enfants de l’association 1000 sourires

A l'approche de Noël, les enfants de l'association 1000 sourires ont été reçus à la base aérienne 181, où ils ont pu embarquer à bord d'un CASA. Par SF - Publié le Jeudi 22 Décembre 2022 à 14:00











Les marmailles de l’Association 1000 sourires ont pu visiter la base aérienne 181 à Saint-Denis ce mercredi, avant de faire un baptême de l’air à bord d’un CASA. Une surprise de taille, bien gardée, qu’ils ont découverte émerveillés.Ils étaient une trentaine d’enfants à profiter de la base aérienne et de ses activités ce mercredi. "Ça a été une surprise réalisée avec la complicité des parents. Comme à chaque opération, les enfants ne savent pas ce qui les attend. En partenariat avec la base à aérienne, nous avons pu offrir ce beau cadeau aux enfants. Ce sont ce type d'expériences qui boostent les enfants”, s’est félicité le président de l’Association 1000 sourires, Ibrahim Ingar

Pour ces marmailles, qui pour la plupart n’avaient jamais pris l’avion, embarquer à bord du casa a été un moment rempli d’émotion.



"Regarde, on est au-dessus des nuages !", a lancé l’un d’entre eux, surpris de découvrir le cirque de Cilaos vu d’en haut.



“C’est important pour moi, issu de quartiers modestes de Saint-Paul. On essaie d’ouvrir des portes, on le fait chaque année. Ça me permet de redonner aussi ce que La Réunion m’a apporté", confie le parrain de l’association, Fabrice Abriel, qui a tenu à partager ce moment avec les marmailles.



Après ce baptême de l’air, les enfants ont été rejoints sur le tarmac par le père Noël en personne, qui avait lui aussi quelques présents dans sa hotte !