Noël : Que faire de votre cadeau s’il ne vous plait pas ?

Les dépenses et le budget pour les cadeaux de Noël augmentent d’année en année. Avec 257 euros comme budget moyen pour 2021, ce chiffre n'atteignait que 247 en 2018. Mais surtout, un chiffre donne le tournis, celui de l'argent dépensé inutilement.



Ainsi, près de 381 millions d’euros devraient être dépensés pour des cadeaux non désirés. Une étude Kantar pour eBay estime que 6,5 millions de Français souhaitent revendre leur cadeau. "Nous nous attendons comme chaque année à un pic de nouvelles annonces dès le soir de Noël. Cette année, près de 3 millions de nouvelles annonces sont attendues entre le 25 décembre et le 3 janvier, dont plus de 300.000 le jour de Noël, soit une augmentation de 50% par rapport à 2020", précise Sarah Tayeb, directrice des ventes chez eBay en France à nos confrères de LCI.



Un sondage OpinionWay de 2019 appuie l’étude de Kantar. Un Français sur deux considère qu’il vaut mieux revendre son cadeau en cas de déception ou de double, au lieu de laisser dans un placard sans y toucher. De plus, la moitié dit comprendre “qu’un proche puisse revendre l’un des cadeaux qu’ils leur ont offerts". Les jeunes seraient plus enclins à vendre les cadeaux à peine déballés. Les produits high-tech (consoles de jeux, smartphones, jeux-vidéo), produits culturels et multimédia (livre, CD, Vinyles…) sont les objets les plus revendus.



Dons de cadeaux



Noël est aussi l’occasion de faire preuve de partage et d’offrir son cadeau à des personnes dans le besoin. Les cadeaux peuvent être aussi échangés avec la famille, des amis ou des proches. Si vous avez le ticket de caisse, un échange est toujours réalisable en magasin.