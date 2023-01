A la Une . Noël Le Graët mis en retrait de ses fonctions

Le Comité exécutif (Comex) de la FFF s’est réuni pour décider du sort de Noël Le Graët, dans la tourmente depuis quelques jours. Les propos du président de la FFF sur Zinédine Zidane ont soulevé l’indignation et ont fait ressortir des affaires compromettantes, que la plus grande Fédération de France tentait de cacher. Il a été mis en retrait de ses fonctions jusqu'aux résultats de l'audit commandé par le ministère des Sports. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 11 Janvier 2023 à 15:46





Le président de la FFF est dans l’oeil du cyclone médiatique depuis



En plus de l’audit en cours sur les méthodes managériales au sein de la 3F, Noël Le Graët fait face à des accusations de harcèlement sexuel, notamment de l’agent de joueurs Sonia Souid. Fragilisé, il doit également s’expliquer sur la prolongation de Didier Deschamps, qui n’a pas été débattue par le Comex.



Ce dernier a obtenu la mise en retrait de ses fonctions de président de la FFF jusqu’à la publication de l’audit commandé par le ministère des Sports. C’est Philippe Diallo, le vice-président, qui assure l’intérim. Le Comex a également validé la prolongation de contrat de Didier Deschamps. L’atmosphère était électrique au siège de la FFF ce mercredi. Le Comex s’est réuni pour demander des explications à Noël Le Graët sur plusieurs sujets et, le cas échéant, de lui demander de quitter ses fonctions. Une réunion également l’occasion de régler les comptes pour certains.Le président de la FFF est dans l’oeil du cyclone médiatique depuis ses propos méprisants envers Zinédine Zidane . Le tollé médiatique a fragilisé l’ancien maire de Guingamp qui a vu tous ses dossiers ressortir, au plus grand bonheur de Florence Hardouin, la directrice générale de la FFF.En plus de l’audit en cours sur les méthodes managériales au sein de la 3F, Noël Le Graët fait face à des accusations de harcèlement sexuel, notamment de l’agent de joueurs Sonia Souid. Fragilisé, il doit également s’expliquer sur la prolongation de Didier Deschamps, qui n’a pas été débattue par le Comex.Ce dernier a obtenu la mise en retrait de ses fonctions de président de la FFF jusqu’à la publication de l’audit commandé par le ministère des Sports. C’est Philippe Diallo, le vice-président, qui assure l’intérim. Le Comex a également validé la prolongation de contrat de Didier Deschamps.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur