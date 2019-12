Noël: "Au bonheur des enfants" revient à St-André

Le samedi 21 décembre les festivités de Noêl au Bonheur des enfants seront organisées à Saint-André.



À l’occasion, une crèche de Noël sera réalisée place de la Mairie.



De 9heures à 18 heures au Parc de Jeux Victoria, des activités diverses sont proposées: ateliers (Bibliothèque de Champ-Borne); maquillage (Petits cuistos, jardinage, sculptures sur ballons); espace Père Noël - Borne photos 3D; divers manèges et structures gonflables.



La fête du matin commencera par le concert musical "Orkes Karousel" à 9heures, puis l’exposition véhicules lontan suivi d'un concert musical de l'école de Musique de la Ville de Saint André. Dans l’après-midi, les participants seront invités à un goûter géant sur le thème de Noël. Un spectacle et une projection de films pour les enfants sont également prévus.



L’un des points forts sera la Grande Parade de Noël prévue à 19h sur le thème "La Féérie de Noël". Le défilé réunira tous les éléments festifs et fantastiques: Chars avec Père Noël et son traineau, personnages féériques (percussions, cracheurs de feu et échassiers), danseuses et danseurs brésiliens (calèches, véhicules lontan).



Pour clôturer la fête, un mapping et un feu d’artifice place de la Mairie.