Courrier des lecteurs Noël 2022 : c'est renaître, rebondir et repartir de nouveau !

Par Manick - Publié le Samedi 24 Décembre 2022 à 10:33

ll y a 2022 ans, un petit enfant prénommé Jésus est né à Bethleem. Depuis cette nuit, l' Amour est entré dans le monde. Sa naissance est le point culminant et central de toute histoire. Il n'est pas un homme quelconque, Il est le Fils de Marie, mais aussi et surtout, Il est le Fils de Dieu. En naissant pauvre parmi les pauvres, Il nous a montré que ni les titres, ni les honneurs, ni les distinctions, ni les relations ne sont important à ses yeux, mais le témoignage d'un amour vrai envers son prochain.



Cette fête de la nativité nous pousse à "être heureux" à nous laisser envahir par la joie et la paix. Nous savons que l'époque est difficile, que les relations humaines sont rudes : allons-nous baisser les bras ou bien devenir ces hommes et ces femmes qui tissent des fils de paix, de bienveillance chez eux et autour d'eux ? Noël, fête de la lumière. Une lumière porteuse d'un message qu'il est difficile de ne pas saisir ! Noël, c'est un instant ! Noël, c'est un commencement ! Noël, n'est ni un mythe, ni une parenthèse dédiée aux commerçants.



Noël, ouvre les blessures de toutes ces séparations dont beaucoup parmi et autour de nous portent des cicatrices au fond de leur cœur. Noël, ce sont ces enfants qui doivent faire "la terrible gymnastique" de fêter ce soir chez maman, pour aller demain matin chez papa parce que "hélas, oui hélas", les parents sont séparés. Noël, c'est les retrouvailles, c'est les rassemblements de famille qui sont parfois un "couteau remué" dans des plaies profondes. Noël, c'est aussi, tous ceux qui doivent vivre Noël loin de chez eux, pour diverses raisons.



Ayons une profonde pensée, à ceux qui ont fui la guerre, le terrorisme et les toutes sortes de violence. Noël, ce sont ceux et celles qui ont arrêter de rêver, ceux et celles qui ont baissé les bras dans ce monde de compétition. Noël, c'est aussi et sans aucun doute, des événements douloureux plus personnels qui s'ajoutent à cette atmosphère déjà tendue autour de Noël. Enfin, Noël, c'est la paix de Dieu en germe !



Si après cette belle fête de Noël, nous n'avons rien changé dans notre vie, cet Enfant sera venu pour rien.



Tu te dis que tu es chrétien, fêter Noël, c'est avant tout, la célébration "de la naissance d'un Dieu devenu homme". Revivre sa naissance, l'accueillir dans ta vie et qu'il naisse dans ton cœur.



Dans un monde si troublé, Noël, c'est des personnes capables de bonté, de douceur, de paix, de joie et d'espérance.

En cette fête de Noël, là où nous serons, puissions-nous recevoir ce "cadeau de l' Amour" vrai qui grandit parce qu'il est partagé.