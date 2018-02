Afin de permettre le bon déroulement de la nocturne qui aura lieu le samedi 10 février, la circulation et le stationnement seront provisoirement modifiés dans les rues Suffren, Evariste de Parny et le parking à l’angle des Rues Suffren et Evariste de Parny.L’Arrêté complet à lire et à télécharger ici.