Noces de palissandre des époux Séverin à Saint-Gilles-les-Hauts

65 ans de mariage, voilà un bien bel anniversaire célébré le samedi 22 août dernier à Saint-Gilles-les-Hauts. En effet, Cécilienne et Simon Séverin, respectivement 90 ans et 86 ans, ont fêté leurs noces de palissandre, un événement exceptionnel.



Pour l’occasion, les membres de la famille étaient réunis à l’église du quartier, afin d’honorer les piliers de la famille Séverin. Une vie consacrée au travail d’agent de transit au Port pour Simon et une épouse dédiée à l’éducation des 2 enfants en la personne de Cécilienne, voilà le cadre familial du couple. Ils ont élevé 2 filles qui leurs ont donné 4 petits-enfants et 2 arrière-petits-enfants.



Carole Leveneur et Jacqueline Carpin élues du quartier ont pris part à la cérémonie de renouvellement des vœux au nom de la municipalité de Saint-Paul.



Nous leur souhaitons encore de nombreuses années de vie commune, remplie de leur amour mutuel et de celui de leurs proches.