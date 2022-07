Noces de diamant des époux Sinapayel

Marie-France et Emmanuel que tous appellent affectueusement « Manuel » ont fêté leurs noces de diamant ce dimanche 10 juillet.



C’est lors de la messe dominicale que leurs regards se sont croisés. Salle verte, orchestre en cuivre : le mariage a été célébré dans la tradition créole.



De leur union, sont nés 7 enfants, 15 petits-enfants et 3 arrière petits-enfants.



En ce jour spécial, ils ont reçu la visite du Maire, Bruno Domen et des élues, Marie-Josée Sinapayel et Marie Alexandre.



Joyeuses noces de Diamant à eux et félicitations à toute la famille !