Noces de diamant des époux Marbois

De belles noces de Diamant se sont déroulés le samedi 25 juin au Guillaume. En présence de l’élu Jean-Noël JEAN-BAPTISTE, les époux Lucien et Marie-Aline MARBOIS se sont à nouveau dit “oui !”. Rencontrés très jeunes, ils étaient voisins et n’ont depuis jamais quitté le secteur du Guillaume. La flamme ne s’est jamais éteinte pour cet ancien carreleur et cette femme au foyer. Les deux tourtereaux ont fondé une très belle famille ; 4 enfants, 15 petits-enfants et 20 arrière-petits-enfants.



Chaque dimanche, les amoureux quittent leur petit cocon du Guillaume à l’Éperon à pied, pour assister à la messe.



La Ville de Saint-Paul, souhaite beaucoup de bonheur à ces époux.