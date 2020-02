Noces de diamant des époux Ivoula à La Saline

Mariés à respectivement 34 et 38 ans, Julia et Adrien Ivoula ont célébré leur 60ème anniversaire de mariage le samedi 8 février à La Saline. De leur union, le 6 février 1960 à la mairie et à l’église de Saint-Paul, sont nés 5 enfants. Elle et lui étant veufs, avec 5 enfants chacun, c’est au final une fratrie de 15 enfants qu’ont élevé Julia et Adrien.



Le dur labeur à l’usine de Vue Belle, mais aussi dans les champs et les plantations, suffisait encore à l’époque à subvenir aux besoins de la famille et Mme Ivoula a soutenu son mari, les années durant, en s’occupant des enfants et de la case.



Aujourd’hui âgés de 95 ans et 99 ans, les deux tourtereaux sont entourés de 14 enfants, 62 petits-enfants, 70 arrières-petits-enfants, 15 arrières-arrières-petits-enfants, 5 arrières-arrières-arrières petits-enfants et vivent leur amour sans fin.