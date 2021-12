Noces de diamant des époux Dany

La magie de Noël continue !



Il y a 60 ans, un jour de pluie, Roger Dany et Marie Suzelle Hibon se sont dit "oui".



Comme dit le proverbe, mariage pluvieux, mariage heureux ! C’est à la paroisse Maternité-de-Marie de Piton Saint-Leu que tout a commencé.



Depuis, la famille s’est agrandie : de leur union sont nés 10 enfants, 16 petits-enfants et 7 arrières petits-enfants.



Les élus Pierre Guinet, Marie Alexandre, Philippe Lucas et Suzelle Barbin étaient présents pour célébrer l'événement avec eux.



Nous leur souhaitons un joyeux anniversaire de mariage pour leurs noces de diamant.