Noces de diamant des époux Constant

Il régnait comme une ambiance de fête à Saint-Leu ce samedi 28 mai ! Et pour cause, Anne-Marie et Marc (dit Marco) Constant célèbraient leurs noces de diamant en compagnie de leurs proches et de l'élue à la troisième jeunesse, Marie Alexandre.



Âgés respectivement de 84 ans pour Marco et de 80 ans pour Anne-Marie, nos amoureux ont aujourd’hui une belle famille de 10 enfants, 29 petits enfants et 11 arrière-petits-enfants.



Habitués à se croiser pratiquement tous les dimanches à la messe, ils se sont peu à peu rapprochés jusqu'à sceller leur union le 28 mai 1962.



Nous leur souhaitons encore une fois un joyeux anniversaire de mariage !