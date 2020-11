Noces de diamant des époux Clain à Bois-de-Nèfles

Toute la famille réunie autour d’eux, c’est en toute convivialité que Lucia et Joseph-Richard Clain ont célébré leurs noces de diamant le vendredi 30 octobre dans le quartier de Bois-de-Nèfles, au Chemin de la Piscine plus précisément.



Les époux de 77 ans pour Lucia et 82 ans pour Joseph Richard, ont reçu l’agréable visite de la Maire, Huguette BELLO, venue au nom de la Municipalité remettre un beau bouquet et un cadeau au couple.



Mariés le 29 octobre 1960 à la maire de Bois-de-Nèfles et le 30 octobre à l’église du quartier, monsieur et madame Clain ont toujours fait passé la famille avant tout. Joseph Richard a travaillé en tant que docker toute sa carrière pendant que Lucia s’occupait de la maison et des deux enfants.



Depuis, la famille s’est agrandie et ce sont aujourd’hui six petits-enfants et six arrières-petits enfants qui font la fierté des deux piliers. Nous leur souhaitons de profiter de ces instants remplis d’amour et d’unité pour de nombreuses années encore.