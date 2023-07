Noces de diamant de Mamie Gâteau

Bernard Julot et Marie-Thérèse se sont rencontrés en 1962 lors d'un mariage. Quel beau présage pour ce couple qui vient de fêter leur noces de Diamant soit 60 belles années de mariage et ce n'est pas fini...



C'est le 13 juillet 1963 qu'ils se sont dit OUI au Tampon. Sont nés de cette belle union 3 enfants, 5 petits enfants et 4 arrière petits enfants.



Le Maire du Tampon et son Conseil Municipal sont heureux de souhaiter un très bel anniversaire de mariage à notre Mamie Gâteau Tamponnaise.