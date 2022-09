Noces de Palissandre des époux Deveaux

Joseph et Suzie se sont dit Oui à l’âge de 21 et 19 ans et ont aujourd’hui respectivement 87 et 84 ans. Ils ont surtout une belle et grande famille qui s’agrandit chaque année…6 enfants (2 garçons et 4 filles) et aujourd’hui 24 petits-enfants & 22 arrière-petits-enfants.



Suzie et Joseph sont amoureux comme au premier jour depuis leur rencontre et leurs premières marches entre Piton et La Chaloupe « où ma maman a tout de suite vu que c’était un bon garçon, travailleur comme me l’avait dit ma maman » se confie Suzie. Quatre mois plus tard en cette année 1957, ils se mariaient.



Journalier agricole à l’usine de Stella, Joseph Deveaux a planté la canne dans le secteur de Bois de nèfles et fait la fierté de toute sa famille et de ses amis réunis ce samedi matin aux côtés du Maire de Saint-Leu, Bruno Domen et de Marie Alexandre, conseillère municipale déléguée au séniors, venus féliciter à leur domicile de Piton ce couple uni pour la vie depuis 65 ans.