Noces de Palissandre : 65 ans de mariage pour les époux Bourbon

Le Maire, Bruno Domen, les élus Marie Alexandre et Bertrand Maillot étaient également aux côtés de Martine et Angélo. Pour la petite histoire, Monsieur a rencontré Madame pour la première fois alors qu’il passait à vélo dans le quartier.



De leur union, sont nés 6 enfants, 17 petits-enfants et 32 arrière petits-enfants. Angelo a travaillé en tant que mécanicien et Martine a fait grandir ses enfants en veillant sur cette belle et grande famille.



Le Maire et les élus du Conseil municipal adressent leurs félicitations aux époux Bourbon et à toute leur famille !