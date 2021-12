Revenir à la Rubrique Mairie de Saint Leu Noces d'or des époux Técher

C’est dans la fraîcheur des hauts, à la Chaloupe Saint-Leu que Joseph Jean Léonard et Reine-Marie Elisabeth TÉCHER ont fêté leurs 50 ans de mariage, ce mercredi 29 décembre.

En présence de leurs trois enfants et de leurs 6 petits-enfants, de leur famille et amis, ils ont célébré la longévité de leur amour. Une occasion de se remémorer le temps lontan. Cette époque pas si lointaine où ils se sont croisés à la messe de minuit de l’année 70...

Depuis, ils ont fait leur petit bout de chemin, ont vécu un certain temps en métropole avant de s’installer définitivement dans leur maison à La Chaloupe.

Bertrand Maillot, élu du quartier et Marie Alexandre, élue délégué à la troisième jeunesse ont tenu à féliciter les heureux époux.

Nous leur souhaitons le meilleur à l’occasion de leurs noces d’or et une longue vie à tous les deux !





