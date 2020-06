Noces d’or des époux Gravina à La Plaine Saint-Paul

Julianne travaillait avec ses soeurs dans la plantation de leur beau frère à Bois-de-Nèfles et Franck était manoeuvre sur un camion.



Après leur mariage, Julianne s’est consacré à l’éducation des enfants et Franck a continué de travailler jusqu’à la retraite en tant que conducteur d’engins.



Aujourd’hui, ils habitent à La Plaine Saint-Paul, sur le terrain familial de Julianne, entourés des proches qui viennent leur rendre visite et surtout leur 2 filles, 4 petits-enfants et 2 arrière-petits-enfants.



Pour les noces d’or, toute la famille s’est rassemblée autour d’un bon repas afin de célébrer ce moment comme il se doit.