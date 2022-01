Noces d'Orchidée des époux Mailly

Jacqueline et Joseph Mailly se sont unis le 13 janvier 1966. De leur union sont nés 4 enfants qui leur ont donné 10 petits-enfants et 7 arrière-petits-enfants. Entourés de leur famille et en présence du Maire Bruno Domen et du conseiller municipal Eli Léar, ils ont fêté aujourd'hui leurs 55 ans de mariage.



Souvenir, souvenir : lors de leur première rencontre à la kermesse de Piton Saint-Leu, il n'y eut aucun mot échangé entre nos deux tourtereaux, juste un regard qui a tout de même déclenché un véritable coup de foudre.



Prenant son courage à deux mains, Joseph demanda alors à un de leurs amis communs de remettre à sa belle une lettre de déclaration d'amour. Ce fut le début de leur belle histoire d'amour…



Nous leurs souhaitons aujourd’hui de Joyeuses Noces d’Orchidée