Noces d’Orchidée des époux Latchimy

Un Joyeux anniversaire de mariage à monsieur et madame Latchimy qui célèbrent aujourd’hui leur 55 années d’union. Christophe et Arlette se sont connus dans le quartier de la Pointe-au-Sel les hauts, à l’adolescence. De leur union sont nés 4 enfants, 11 petits-enfants, 2 arrière petits-enfants.Le Maire de Saint-Leu et Madame Alexandre, élue déléguée aux personnes âgées sont venus les féliciter pour ce jour particulier.Ce jour est le vôtre ! Joyeux anniversaire encore à madame et monsieur Latchimy !