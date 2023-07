Noces d’Or des époux Julie

Dès ce jeudi, le Maire, Bruno Domen et Marie Alexandre, conseillère municipale déléguée aux seniors n’ont pas manqué de venir les saluer et féliciter au domicile familial, chemin Boussole..



Nés tous deux au chemin Boussole (ancien chemin de l’Entre-Deux à Piton Saint-Leu), ils se connaissaient depuis leur enfance. Puis, un jour, leur amitié s’est transformée en un tendre amour.



Ils se sont mariés à la mairie et à l’église de Piton Saint-Leu. De cette union sont nés 2 enfants et 3 petits-enfants. Ce dimanche, les proches ont réalisé une belle salle verte pour accueillir toute la famille, cousins et amis afin de célébrer les 50 ans de mariage de Jean-Claude et Yvette Julie.