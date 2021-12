Noces d'Or des époux HERODE

50 ans plus tard, ils fêtent leurs noces d’Or, comblés par une famille de 4 enfants et 4 petits-enfants.



Les élues Brigitte Dompy, Marie Alexandre et Suzelle Barbin étaient présentes à leur domicile de Piton Saint-Leu pour partager ce moment inoubliable.



Une messe a été célébrée ce jour à l’église de Piton en l’honneur de leurs noces d’Or. Les époux partagent une foi solide qui leur a permis de cheminer ensemble aussi bien dans le bonheur que dans les difficultés de la vie.



Yvette nous a d’ailleurs révélé le secret de longévité du couple : "dans les épreuves, nous avons toujours pensé que demain sera meilleur"



Sur cette belle note positive, nous leur souhaitons un joyeux anniversaire de mariage et longue vie à tous les deux.