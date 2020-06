Noces d’Or des époux Bland à l’Étang Saint-Paul

Marie-Monique, 66 ans et Roland, 73 ans, tous deux originaires de Saint-Paul, filent le parfait amour dans le quartier de l’Étang. Depuis le mariage, le 24 avril 1970 à l’église de Savanna et à la mairie du centre-ville, 3 enfants sont nés de leur union. Ils sont 2 garçons et une fille qui font la fierté des époux Bland, autant que les 6 petits-enfants et l’unique arrière-petit-enfant.



Tous les deux retraités de la fonction publique territoriale avec une belle carrière menée à la garderie de l’Étang pour Marie-Monique et en tant qu’agent polyvalent pour Roland, ils profitent aujourd’hui de la famille qui leur rend visite régulièrement et surtout le week-end pour le repas dominical. Nous leur souhaitons, pour beaucoup d’années encore, d’entretenir cette belle relation, entre eux deux et aussi avec leurs proches.