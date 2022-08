Niska sera en concert à La Réunion le 8 octobre

Après l’énorme succès du « Kalash en Show », le 13 juillet 2022 à La Ravine Saint-Leu, qui affichait guichet fermé et avait fait trembler la scène évènementielle Réunionnaise. La société DMX Production continue sur sa lancée et s’installe pour une nouvelle date au Parc EXPOBAT à Saint-Paul avec le concert de l’artiste « NISKA » le samedi 8 octobre 2022.



« NISKA », avec plus de 9 millions de followers tous réseaux confondus, est devenu l’un des piliers du rap français et l’année 2022 a été marquée par La Nouvelle Ecole, première télé-réalité de rap français sur NETFLIX, succès incontestable de la plateforme

de streaming internationale.



La DMX Production propose aux réunionnais de vivre un concert exclusif, avec encore une fois une mise en scène et un show millimétré.



« Réseaux », « Mapess », « Du lundi au lundi », … . La liste des hits et des featuring (Maître Gims, Booba, Shay, Gradur, Naza, …) à retrouver sur scène est déjà très longue et les places partiront encore une fois très vite.



Le 8 octobre promet d’être méchant avec « NISKA » en concert au Parc EXPOBAT Saint-Paul. Comme à l’accoutumé, un dancefloor géant clôturera le concert jusqu’à minuit ( 0H le 9 octobre ).



Les amateurs de musique urbaine et les fêtards de l’ile sont clairement attendus pour ce bel évènement. Billets disponibles sur www.monticket.re, dans les FNAC et Offices du Tourisme de l’ile.