Niska sera à ExpoBat Saint-Paul le 8 octobre

L’artiste NISKA, par le biais de la DMX PRODUCTION, annonce officiellement son concert au parc Expobat de Saint-Paul le samedi 8 octobre 2022 avec un message vidéo. Il donne rendez-vous au public réunionnais pour un spectacle exclusif.



Les artistes locaux seront également dans la danse. La première partie du concert sera confiée à Alaza qui présentera son album « Caniculaire ». D’autres surprises viendront ponctuer ce moment de partage avec le public.



Après la scène locale, sublimée lors du DMX Live en mai dernier au parc du Colosse de Saint-André, et le « Kalash en show » qui a fait trembler la Réunion depuis la Ravine Saint-Leu le 13 juillet, la DMX PRODUCTION continue et plante son drapeau à Saint-Paul.



Tout un dispositif logistique, navettes et parkings surveillés en centre ville de Saint-Paul ainsi qu’une sécurité accrue et bienveillante seront déployés à cette occasion. De nombreux points de restauration avec différents moyens de paiement seront mis en place. Une zone V.I.P exclusive sera également proposée aux spectateurs avec la présence de personnalités locales et nationales à découvrir très bientôt. L’ensemble des aménagements proposés ont été portés sur un plan permettant aux spectateurs de se retrouver sur le site.



Tout cela associé à l’art du spectacle toujours mis en avant par la DMX PRODUCTION, de quoi lancer les vacances du mois d’octobre avec un beau concert pour le public réunionnais.



Les places sont limitées et disponibles sur www.monticket.re, dans les FNAC et Offices de Tourisme de l’ile.