A la Une ... Nina, la mascotte de la SPA, s'en est allée

La SPA de La Réunion informe du décès de sa mascotte, la chienne Nina, accueillie au refuge en 2011. Par Charlotte Molina - Publié le Mercredi 27 Mai 2020 à 22:41 | Lu 238 fois

Depuis septembre 2011 au refuge du Grand Prado, de Sainte-Marie, NINA nous a malheureusement quittés et elle a rejoint le paradis des chiens.



Son état physique s'était dégradé depuis quelques semaines et son corps n'a pas tenu.

Elle aura eu une vie heureuse au refuge, très aimée de tous, personnel comme bénévoles.





Elle menait sa vie en toute liberté, avait ses habitudes. Elle était devenue notre mascotte. C'était une chienne si gentille, si douce et attachante et nous sommes bien tristes





C'est une grande perte pour le refuge et elle laisse un grand vide dans nos coeurs, nous ne t'oublierons pas NINA.

Thérèse, bénévole SPA Réunion



Charlotte Molina

