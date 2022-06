A la Une . Nîmes: Un ex-légionnaire reconnaît le massacre d’un enfant lors de son procès

Le procès d’un Italien s’est ouvert devant les Assises du Gard. L’accusé a avoué avoir battu à mort un enfant de 3 ans. La victime a reçu une centaine de coups. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 16 Juin 2022 à 08:39

C’est dans la nuit du 9 au 10 novembre 2019 que s’est joué le drame. Ce soir-là, une mère de famille sort avec des amis, confiant la garde de ses deux enfants à son compagnon, Martin Barison, âgé de 30 ans. À son retour, elle va affronter l’innommable.



L’aîné de 3 ans est inanimé. L’arrivée des secours ne changera rien : l’enfant est décédé. Son corps est couvert de traces de coups et d’ecchymoses. L’autopsie révèle que la victime est morte dans d’atroces souffrances puisqu’elle a reçu une centaine de coups. Les causes du décès sont une hémorragie cérébrale et des lésions au foie.



Durant les deux ans d’enquête, l’ex-légionnaire va nier les faits et changer 4 fois de version. Lors de l’ouverture du procès, il avoue finalement être l’auteur des coups. Il se justifie en indiquant "ne pas avoir supporté d'être le baby-sitter de sa compagne".



Le verdict est attendu demain. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité.



