Nîmes : Un an ferme pour la mère qui frappait son fils et voulait lui montrer son sexe

Une mère de famille poursuivie ce mardi devant le tribunal correctionnel de Nîmes a été condamnée à 24 mois de prison, dont douze assortis d’un sursis probatoire de trois ans. Elle était poursuivie pour violence et pour corruption de mineur.

Par C.L - Publié le Dimanche 11 Décembre 2022 à 16:19

C’est l’ancien compagnon de la maman, accompagné du petit garçon, qui a porté plainte et a expliqué que l’enfant était battu. Par la même occasion, il a confié aux enquêteurs qu'elle avait proposé à son fils de voir ses parties intimes, ce que des vidéos ont confirmé.



Notons que cette mère de famille avait deux enfants qui étaient confiés en famille d’accueil trois jours par semaine. Le reste du temps, ils vivaient chez leur mère.



Au tribunal, l’accusée a démenti avoir porté des coups sur son fils même si les médecins du CHU ont perçu la présence de multiples traces sur le corps du petit garçon. Elle a expliqué son attitude par la consommation de drogue et d’alcool, évoque Midi Libre.