Nîmes : La perpétuité pour l’accusé qui voulait "connaître la sensation" de tuer

Le récit rapporté par nos confères de Ouest France est glacial. Le 21 juin 2018, un homme sans histoire franchit le pas du commissariat de Montélimar, sa ville natale. Il avoue un meurtre sordide, commis deux jours plus tôt à Sommières, dans le Gard. Pour "connaître la sensation d’ôter la vie", Mathieu Danel a poignardé à 17 reprises sa victime, après avoir diné avec elle. Son bourreau, qui avait acquis une dague de chasse trois semaines plus tôt, avait rencontré Claire Reynier, 39 ans. Les coups ont été portés avec "une très grande violence", d’après le médecin légiste, lors du procès de l’accusé.



Ce mardi, la cour d’assises a condamné l’homme qui voulait connaître "la sensation d’ôter la vie" à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d’une peine de sûreté de 22 ans. Le réquisitoire de l’avocat général allait dans ce sens. "Je vous demande de prononcer une peine d’élimination, votre main ne doit pas trembler", avait avancé Stéphane Bertrand. Me Jérome Arnal, l’avocat de la défense, avait jugé la peine requise "lourde, très lourde", soulignant que l’accusé pourra un jour revenir à la réalité.



Aucune maladie mentale



Les psychiatres n’ont pas relevé de maladie mentale le déclarant irresponsable pénalement. Sa psychologie de type mélagomaniaque associée à un parcours de vie marqué d’échecs amoureux et scolaires pourrait être un semblant d’hypothèse sans être, pour autant, une réelle explication.



Les mots de Matthieu Danel, prononcés en dernier, semblent donner raison au jury populaire. "Je sais que je pourrais être profondément ému par tout ce qui a été dit, mais ça n’a pas été le cas. Moi aussi, je me trouve abject". Et d’ajouter : "Quand ils parlent d’un enfermement dans un personnage, ce n’est pas quelque chose que j’ai choisi. Depuis mon incarcération, je suis en thérapie, parce que je sais très bien que quelque chose ne tourne pas rond. Je ne cherche pas à devenir un tueur en série, j’en ai peut-être le potentiel, mais je fais tout ce qui est possible pour ne pas le devenir".