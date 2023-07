La grande Une Nîmes : Atteint par une balle, un policier sauvé par son gilet

Un policier de la BAC de Nîmes doit la vie sauve à son gilet pare-balles. Vendredi soir, il a tout à coup ressenti une vive douleur alors qu’il intervenait avec ses collègues pour tenter d'interpeller les émeutiers qui venaient de mettre le feu à un bâtiment de la Direction départementale des territoires et de la mer. Par LG - Publié le Dimanche 2 Juillet 2023 à 14:54

Un policier a été pris pour cible lors des émeutes dans le département du Gard. L’agent de la brigade anti-criminalité de Nîmes a été touché par une balle de calibre 9 millimètres dans la nuit de vendredi à samedi. Les événements se sont déroulés dans le quartier Pissevin à Nîmes.



Le policier a été touché à la hanche et présentait quelques hématomes. Le fonctionnaire de police s’en sort avec une légère blessure grâce à son gilet pare-balles qui a été perforé.



Plusieurs étuis de calibre 9 mm ont été découverts dans cette zone alors que la confrontation opposait environ une une centaine d'individus et les forces de l'ordre dans la nuit de vendredi à samedi.



La procureure de la République de Nîmes a ouvert une enquête pour "tentative d'assassinat sur personne dépositaire de l'autorité publique".



Le quartier Pissevin a de nouveau été le théâtre de violences durant cette nuit de samedi à dimanche avec des incendies, des pillages de commerces et des caillassages de voitures.