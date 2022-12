A la Une . Nicole Dambreville : Tégor, la chanson qui vous met de bonne humeur !

La chanteuse et comédienne Nicole Dambreville vient de sortir "Tégor", une chanson en hommage à Arnaud Dormeuil, comédien réunionnais disparu en 2008. En bonus, un clip chaloupé, festif, rigolo, bref à l’image de l’artiste ! De quoi faire largement sourire les réunionnais à l’approche des fêtes de fin d’année. Par Karoline Chérie - caroline@zinfos974.com - Publié le Mardi 20 Décembre 2022 à 13:44

Très attachée au sud sauvage, Nicole Dambreville a choisi de mettre en avant la SCA (Société Civile Agricole) de Bras creux à la Plaine des Cafres pour tourner son clip. Un lieu "magique, apaisant, envoûtant, la vie des hauts dans toute sa splendeur".



"Tégor" (amoureux) est une chanson écrite par Dominique Carrère et composée par Jean Luc Trulès.



"Tégor est un hommage à l'homme que j'ai aimé passionnément : Arnaud Dormeuil. Dans les années Vollard - Tropicadero... bref hier quoi ! Nous interprétions sur scène une chanson qui s'appelait Tantine. Elle n'avait jamais été enregistrée jusqu'ici ! Autrefois, nous prenions plaisir à la chanter, même dans l'intimité avec Arnaud. J'ai voulu lui rendre un hommage à ma façon, et sûrement pas de manière triste ! Il fallait quelque chose à sa hauteur, relevé, humoristique, chaloupé ! C'est alors que j'ai demandé à Dominique Carrère de la réadapter, et 'Tégor' a vu le jour", raconte Nicole.





Nicole ne voulait pas dénaturer le morceau. Elle a tout fait pour retrouver l'ambiance, le style, et surtout l'énergie ! Cette chanson c'est aussi un virage, dans la mesure où elle accepte "enfin" vraiment qui elle est : une chanteuse, mais aussi une comédienne. Quelqu'un qui veut faire rire, faire pleurer, faire réfléchir, bref une artiste qui veut laisser son empreinte sur le cœur de tout un chacun.



" C'est aussi ce que m'avait appris Arnaud. Accepter qui on est, comme on est. Tout le monde sait que l'autodérision, c'est mon arme favorite, mais au-delà de cela, je voulais surtout que ce titre, que ce clip amène la bonne humeur. J'ai juste envie que vous écoutiez cette chanson quand vous vous préparez pour aller bosser le matin, ben, qu'elle vous mette de bonne humeur, qu'elle vous donne votre dose d'énergie, de joie, de folie aussi ! Après les années qu'on vient de passer, je voulais vraiment donner de l'amour et de la joie !!! Un peu de lumière dans toute cette 'sombritude'", dit-elle en souriant.





"Tégor" est la première chanson de son EP "Je continuerai" qui sort dans quelques jours, composé de cinq titres. Suivra un album qui sortira en avril 2023.



" J’ai voulu aussi montrer, via ce clip, les jeux de l'amour, cette façon qu'on avait de regarder l'autre en misouk, de rêver, alors qu'aujourd'hui on est englué dans le virtuel ! Feat, j'ai l'impression qu'on se drague via Messenger, qu'on fait l'amour via Skype, bientôt on fera des gosses par clé USB..."



Revenons à l'essentiel, à l'humain, prenons le temps de nous regarder, nous ressentir, nous parler…