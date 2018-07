Courrier des lecteurs Nicole Belloubet, Garde des Sceaux, première victime

Comme vous le savez, et comme je l’ai écrit pas ailleurs, depuis ce mardi, tous nos ministres devront passer sous les fourches caudines du chef du gouvernement, Edouard Philippe, alias Macron II. Le moment du grand oral est arrivé : « t’es satisfait de ton bilan ? ». Il va falloir établir le classement des Gérards du gouvernement. Il y a du monde au portillon des plus mauvais, et ce ne sont pas les lauréats potentiels qui manquent. J’imagine que ce classement aboutira à un remaniement ministériel. Le procédé, à mon sens est particulièrement lâche, car il dédouane Sa Sainteté……



Pas de pot pour notre garde des Sceaux, ministre de la Justice, et de l’Administration Pénitentiaire Nicole Belloubet: Le salopard le plus dangereux de France, Redoine Faïd s’est fait la belle par les airs avec l’aide d’un commando fortement armé de la prison de Réau. Il va falloir, au moment où son avenir ministériel est sur la balance (de la Justice), qu’elle se dépatouille dans ce zembrocale dont elle n’est pas responsable…..Si, depuis 1911, l’Administration Pénitentiaire a été rattachée au ministère de la Justice, son fonctionnement ne s’en est que très peu amélioré.



Il faut reconnaître que Nicole Belloubet, est l’héritière d’une administration laissée dans le malaise par les gouvernements précédents et celui-ci.



Aujourd’hui, il faut que quelqu’un endosse cette affaire en lieu et place des véritables responsables antérieurs, tous gouvernements confondus.



Quelle ……injustice ! Alain NIVET, Bellepierre Lu 135 fois





Dans la même rubrique : < > Le Conseil de Classe du Gouvernement Ombres et lumières