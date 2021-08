Communiqué Nicolas Viroleau, vice-champion de France de golf

Lors des championnats de France des jeunes, Nicolas Viroleau a remporté le titre de vice-champion de France de golf. Par Nicolas Payet - Publié le Dimanche 1 Août 2021 à 07:19

Le communiqué :



Nous venons de vivre une période, une semaine exceptionnelle avec ces CFJ 2021. Que du bonheur et une grande fierté en voyant nos jeunes aussi déterminés et aussi bien préparés. Je dois également associer mes félicitations aux 3 clubs suite aux derniers CF des Club U16. Félicitations à Nicolas Viroleau pour ce titre de vice-champion de France et à Mellyial Schmidt pour ces 1/4. Ces résultats doivent nous conforter dans les choix réalisés, dans notre détermination à permettre à nos meilleurs jeunes d’atteindre leurs objectifs de performance.

Je dois absolument associer à cette réussite, Wilfried Le Biez pour son engagement permanent auprès des jeunes, Pascal et Ombeline Blanc pour leur professionnalisme, et Angeline Ramin pour la qualité de son investissement et de son sérieux dans l’organisation structurelle du "Pôle Régional Jeunes". Ces jeunes brandissent haut les couleurs de notre île et nous en sommes fiers ! Merci ! Jean-Marie HOARAU Président de la Ligue





