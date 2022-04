A la Une . Nicolas Sarkozy et Lionel Jospin annoncent qu'ils voteront Macron

L'ancien chef de l'Etat et l'ancien Premier ministre voteront pour Emanuel Macron au second tour de la présidentielle. Le premier avait échoué à être réélu en 2012. Le second avait été éliminé dès le premier tour de la présidentielle de 2002. Par LG - Publié le Mardi 12 Avril 2022 à 14:31

Nicolas Sarkozy et Lionel Jospin voteront Macron. Les deux hommes, le premier de l'UMP à l'époque de son élection en 2007 et le second, socialiste, ont annoncé publiquement leur choix.



L’ancien président a annoncé, dans un post sur Facebook, qu’il votera au second tour pour Emmanuel Macron. Lionel Jospin déclare quant à lui qu’il "écartera Le Pen et votera Emmanuel Macron" ​au second tour.



"La fidélité aux valeurs de la droite républicaine et à notre culture de gouvernement doit nous conduire à répondre à l’appel au rassemblement d’Emmanuel Macron", écrit Nicolas Sarkozy sur sa page personnelle.



"Au second tour de l'élection à la présidence de la République, le dimanche 24 avril, le pays étant confronté à deux mouvements de rejet, j'écarterai Marine Le Pen et voterai Emmanuel Macron", écrit quant à lui l'ancien Premier ministre (1997-2002) de Jacques Chirac, qui avait été éliminé au profit de Jean-Marie Le Pen au premier tour de la présidentielle de 2002.