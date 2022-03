A la Une . Nicolas Sarkozy devient conseiller de Corsair

Le magazine économique Capital révèle que l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, est devenu conseiller de la compagnie aérienne Corsair. Un rapprochement entre la société et Air Austral est envisagée par le gouvernement qui incite tous les acteurs à travailler en ce sens. Par Zinfos974 - Publié le Mercredi 23 Mars 2022 à 17:14





Nicolas Sarkozy est devenu conseiller de Corsair et du groupe de tourisme Marietton. L'ancien président de la République pourrait donc jouer un rôle dans le rapprochement fortement conseillé par le gouvernement entre Corsair et Air Austral.Le ministre des comptes publics, Olivier Dussopt, avait en effet demandé à tous les acteurs du dossier de travailler sur le projet de "rapprochement d'Air Austral et de Corsair" et avait assuré que cette option avait "le mérite de préserver l'identité réunionnaise et l'implantation locale".