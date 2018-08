La grande Une Nicolas Hulot démissionne du gouvernement





Le ministre de la Transition écologique l'a annoncé ce mardi matin sur France Inter: "je prends la décision de quitter le gouvernement", dit-il. Le ministre s'était donné l'été pour réfléchir à sa position au gouvernement. "Est-ce que nous avons commencé à réduire l'usage des pesticides? La réponse est non (...) Je ne veux plus me mentir. Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là", affirme Nicolas Hulot, qui évoque "la décision la plus difficile de [s]a vie". Jusqu'au bout, Nicolas Hulot aura donné le change. Il a même donné l'impression de boire le calice jusqu'à la lie en acceptant de participer hier à une réunion de travail avec les représentants des défenseur de la chasse en France, réunion qui avait abouti à une diminution de 400€ à 200 du montant du permis de national de chasse et à une autorisation de chasser de nouvelles espèces d'oiseaux.



Peut-être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase de l'écologiste...



Nicolas Hulot n'avait prévenu ni le président de la République, ni le Premier ministre de sa décision. Ce qui explique l'embarras de Benjamin Grivaux sur BFMTV, qui n'était pas au courant de la démission du ministre de l'Ecologie, et qui a dénoncé "un manque de courtoisie envers le président de la République".