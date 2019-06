Nicolas Hulot : "Nous sommes en guerre"

Quelques mois après avoir claqué la porte du gouvernement, en septembre 2018, Nicolas Hulot s'exprime dans Ouest-France paru ce dimanche.



L’ancien ministre de la Transition écologique appelle à l’unité par-delà les clivages politiques afin d’affronter la "guerre" contre le dérèglement climatique.



"Il est urgent d’affronter la réalité climatique, écologique plutôt que de toujours lui tourner le dos. Nous devons absolument nous rassembler, au-delà de toutes nos barrières politiques, religieuses pour changer nos modes de vie. En temps de guerre, on est capable de s’unir sur l’essentiel. Et nous sommes en guerre !", affirme Nicolas Hulot.



"Ce modèle économique est obsolète. On est au bord de l’abîme. La planète se consume, mais on continue à cultiver nos différences, à s’appuyer sur des idéologies creuses. Il faut arrêter de dire aux gens qu’on a une grippe alors qu’il s’agit bien d’une tumeur", ajoute-t-il.



Nicolas Hulot affirme qu'il ne sera pas candidat aux municipales mais lance néanmoins un appel aux maires de tous bords pour "cesser de consommer des terres agricoles à tous crins avec des projets immobiliers, des projets de grandes surfaces, des projets d'une autre époque au moment où il faut revitaliser les coeurs des villes."